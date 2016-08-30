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أسهم الخليج ترتفع قليلا في تعاملات هزيلة

Tue Aug 30, 2016 8:31am GMT
 
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دبي 30 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما حققت أسعار النفط والأسهم الآسيوية تعافيا بسيطا لكن أحجام التداول كانت محدودة.

وقفز مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة وفاقت الأسهم الرابحة في عددها الخاسرة بواقع 13 سهما مقابل خمسة. وتركزت التعاملات بشكل أساسي على أسهم المضاربة التي يفضلها المستثمرون المحليون. وارتفع سهم أرابتك 0.7 بالمئة وجي.إف.إتش المالية 1.7 بالمئة.

لكن سهم أرامكس الذي صعد 2.3 بالمئة يوم الاثنين تراجع 1.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطر 0.2 بالمئة وتلقت البورصة دعما خلال الأسابيع القليلة الماضية من خطة إف.تي.إس.إي لإدراج بعض الأسهم الكبرى على مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة على أن بتم إعلان الأسهم المختارة بعد إغلاق يوم الأربعاء.

وارتفع سهم مصرف الريان الذي قد يدرج على قائمة إف.تي.إس.إي 1.1 بالمئة كما ارتفع مستفيد محتمل آخر وهو سهم أريد 0.6 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 