Wed 9 Aug 2017 | 4:05 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع بورصات قطر والإمارات صباحا وسط تعاملات هادئة

Tue Sep 6, 2016 8:43am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة والسوق القطرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء وسط تداولات هادئة.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على بورصة دبي إذ تراجعت 0.1 في المئة مع انخفاض سهم شعاع كابيتال 1.6 في المئة بعد أن ارتفع أمس الاثنين بأقصى حد مسموح به يوميا والبالغ 15 في المئة ليصل لأعلى مستوى له في 16 شهرا.

وارتفع سهم أوراسكوم كونستراكشون المدرج في دبي 0.9 في المئة وسط معاملات هزيلة بعد أن أقر مجلس إدارة الشركة اقتراحا لإعادة شراء ما يصل إلى مليون سهم من أسهم الشركة المدرجة في بورصة القاهرة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة في حين نزل سهم بنك أبوظبي التجاري 1.2 في المئة.

ونزل مؤشر البورصة القطرية 0.5 في المئة بفعل هبوط عدد من الاسهم القيادية حيث هبط سهم مصرف الريان الأكثر تداولا في السوق 1.2 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 