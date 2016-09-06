مرتبون: إعمار العقارية تستهدف بيع صكوك لأجل عشر سنوات الأربعاء

دبي 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار أن إعمار العقارية ومقرها دبي تستهدف بيع صكوك دولارية لأجل عشر سنوات في إصدار بالحجم قياسي غدا الأربعاء بعد الإعلان عن التسعير المبدئي للطرح.

وبحسب الوثيقة تم فتح دفاتر طلبات الاكتتاب في الطرح. وعادة ما لا يقل الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.