تباين بورصتي الإمارات ومؤشر قطر يهبط في التعاملات المبكرة

دبي 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - تباين أداء بورصتي الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة حيث ارتفع مؤشر بورصة دبي في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر سوق أبوظبي. وسجلت بورصة قطر تراجعا في بداية التعاملات.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.1 بالمئة وسط أحجام تداول شديدة الانخفاض وقفز سهم شعاع كابيتال 1.9 بالمئة. وتحقق أسهم شركة الاستثمار أداء فائقا منذ الأسبوع الماضي عندما بدأت في تقديم خدمات صانع السوق للمستثمرين في العقود الآجلة بناسداك دبي.

لكن سهم شركة الإنشاء دريك آند سكل تراجع 1.9 بالمئة مواصلا خسائره التي بلغت 1.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مع تسجيل تغير طفيف في معظم الأسهم التي جرت عليها تعاملات نشطة. وخسر سهم بنك الخليج الأول 0.8 بالمئة.