Wed 9 Aug 2017 | 13:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -جي.اف.اتش يرتفع في دبي بعد بيع حصة بناد لكرة القدم

Thu Sep 15, 2016 7:16am GMT
 
[-] نص [+]

* ارتفاع الأسهم المدرجة في دبي لمجموعة جي.اف.اتش المالية اثنين بالمئة إلى 1.03 درهم.

* الشركة قالت إن وحدتها في دبي جي.اف.اتش كابيتال باعت باقي حصتها البالغ 18 بالمئة في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القادم.

* جي.اف.اتش المالية لم تكشف عن سعر بيع الحصة لكن قالت إن الصفقة ستؤثر تأثيرا إيجابيا على نتائجها المالية والسيولة في 2016.

* البيع قد يساعد الشركة في تركيزها على استئناف التوسع بقطاع الخدمات المالية. في أغسطس آب وقعت الشركة مذكرة تفاهم لشراء معظم بنك الخير البحريني.

* تراجع مؤشر دبي 1.1 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 