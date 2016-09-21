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بورصة دبي تصعد وقطر تتراجع في التعاملات المبكرة

Wed Sep 21, 2016 8:50am GMT
 
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دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - حققت أسواق الأسهم في منطقة الخليج مكاسب محدودة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي انخفض فيه المؤشر القطري مع تلاشي تدفقات الصناديق الخاملة على الأسهم التي أدرجت على مؤشر اف.تي.اس.إي.

وفي دبي سيطرت الأسهم الصغيرة والمتوسطة على أغلبية حجم التداول وقادت مؤشر الأسهم إلى الارتفاع 0.4 بالمئة في الوقت الذي قفز فيه سهم شعاع كابيتال الأكثر تداولا 5.6 بالمئة.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.2 بالمئة بعدما زاد واحدا بالمئة أمس الثلاثاء مع إقبال الصناديق الخاملة على شراء الأسهم التي أدرجت على مؤشر اف.تي.اس.إي للأسواق الناشئة.

وهبطت سبعة أسهم من أصل 22 سهما أصبحت مدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة وانخفض سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة في حين ارتفعت خمسة أسهم من بينها سهم مصرف الريان الذي زاد 0.3 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 