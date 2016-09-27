البورصة السعودية تتراجع بفعل إجراءات التقشف الحكومية

من سيلين أسود

دبي 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.8 بالمئة اليوم الثلاثاء بعدما قالت الحكومة إنها ستخفض رواتب الوزراء 20 بالمئة وتقلص المكافآت المالية وامتيازات العاملين بالقطاع العام في إطار خطة للتقشف.

تأتي الخطوات الجديدة في إطار خطة لخفض الإنفاق بدأ العمل بها منذ العام الماضي ولن تحدث في حد ذاتها أثرا كبيرا فيما يتعلق بالعجز الحكومي. وقدرت الأهلي كابيتال أن تلك المخصصات شكلت نحو ربع إنفاق الحكومة على الرواتب العام الماضي الذي بلغ 38 بالمئة من إجمالي الميزانية.

ورغم ذلك فإن الإعلان يظهر قتامة توقعات إنفاق الحكومة السعودية الذي يعد محركا أساسيا للاستهلاك في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.

ولم يرتفع أي سهم من 170 سهما جرى تداولها في البورصة السعودية اليوم وهبط 30 بالمئة منها بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة مع ارتفاع حجم التعاملات متجاوزا متوسطه ثلاثة أشهر. وسجل المؤشر الرئيسي أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية منذ يناير كانون الثاني.

وتضرر قطاعا التجزئة والتأمين بشدة. وهوى سهم فتيحي للسلع الفاخرة عشرة بالمئة بينما تراجع سهم أسواق العثيم 4.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع التأمين 5.9 بالمئة ويهيمن عليه بشكل رئيسي المستثمرون الأفراد المحليون.

وقال سمسار من جدة "تضرر الدخل المتاح للإنفاق بشدة - لن يتمكن بعض المتعاملين من دخول سوق الأسهم لأنهم سيحولون أموالهم الآن لدفع الفواتير."