البورصة السعودية تتراجع متأثرة بنتائج ضعيفة والإمارات تنتعش

من سيلين أسود

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دفعت النتائج الفصلية المخيبة للآمال لشركات سعودية كبيرة بورصة المملكة للهبوط اليوم الثلاثاء بينما ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى في تعاملات متواضعة وتراجعت البورصة المصرية مع انخفاض أحجام التداول.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.9 بالمئة مع تزايد البيع في الساعة الأخيرة من التداول. وانخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.8 بالمئة بعدما حققت زيادة 4.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 83.6 مليون ريال (22.3 مليون دولار) وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين لربح قدره 122.7 مليون ريال.

وتحولت شركة التصنيع الوطنية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 122.2 مليون ريال مقابل خسارة 296.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي لكن الأهلي كابيتال قالت إن النتائج أقل من توقعاتها بنحو 18 بالمئة. وهوى سهم تصنيع بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة.

ونفى الرئيس التنفيذي لتصنيع مطلق المريشد تقريرا لبلومبرج بأن شركته توقفت عن سداد مدفوعات قرض قيمته مليار دولار.

وتراجع سهم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 4.2 بالمئة إلى 62.75 ريال بعدما سجلت الشركة هبوطا 68 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 181.4 مليون ريال ليأتي دون توقعات المحللين لربح قدره 249.2 مليون ريال.

وهوى سهم الصحراء للبتروكيماويات 5.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض بلغ 13 بالمئة في صافي الربح.

وتباين أداء أسهم البنوك حيث صعد سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة بعدما حقق زيادة 16.7 بالمئة في الأرباح متوافقا مع التوقعات وهو أول بنك كبير في المملكة يعلن ارتفاع أرباح الربع الثالث.