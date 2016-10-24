مقدمة 1-أبوظبي الإسلامي أحدث بنك إماراتي يتأثر بزيادة القروض الرديئة

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أبوظبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين استقرار صافي ربح الربع الثالث من العام دون تغير يذكر ليصبح أحدث بنك إماراتي يعاني من زيادة في القروض الرديئة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لأسعار النفط المنخفضة.

كان بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة أعلن في وقت سابق تراجع صافي ربح الربع الثالث 9.9 بالمئة لأسباب منها زيادة مخصصات انخفاض القيمة.

وحقق أبوظبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة 508.9 مليون درهم (139 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 503.2 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام أي بزيادة 1.1 بالمئة حسبما ذكر في بيان.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يبلغ صافي ربح البنك 494.5 مليون درهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات لرويترز إن أرباح النصف الثاني ستماثل الأشهر الستة الأولى من 2016.

وبلغت مخصصات الائتمان وانخفاض القيمة 267.7 مليون درهم في الربع الثالث مقارنة مع 193 مليون درهم قبل عام.

وارتفع صافي إيرادات الربع الثالث سبعة بالمئة إلى 1.37 مليار درهم مقارنة مع 1.28 مليار.

ولدى البنك حاليا أكثر من 903 آلاف عميل حيث استقطب 48 ألف عميل جديد على مدى عام حتى الربع الثالث حسبما ذكر البيان.