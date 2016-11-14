سوقا الإمارات تصعدان وبورصة قطر تتراجع قليلا

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة وصعد سهم العربية للطيران 2.4 بالمئة بعدما أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربحها في الربع الثالث إلى 297 مليون درهم (80.9 مليون دولار) عند أعلى مستوى في توقعات المحللين.

لكن سهم أرابتك العقارية التي تقلصت خسائرها لتبلغ 225.5 مليون درهم مقارنة مع 944.8 مليون في الفترة ذاتها قبل عام انخفض 1.5 بالمئة.

ومن المقرر أن تعلن إم.إس.سي.آي للمؤشرات مراجعتها نصف السنوية للمؤشر في نهاية اليوم وقالت في.تي.بي كابيتال في مذكرة إنها تتوقع بنسبة 80 بالمئة احتمال أن تحل دي.إكس.بي انترتنمنتس محل أرابتك على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وانخفضت أسهم الشركة التي تتولى إنشاء الحديقة الترفيهية 0.7 بالمئة.

كما تتوقع في.تي.بي كابيتال حذف سوق دبي المالي -السوق الخليجية الوحيدة المدرجة- من على المؤشر. وارتفعت أسهم الشركة 0.9 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة مع تعويض بعض الأسهم المدرجة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة جزءا من خسائرها السابقة. وارتفع سهم بنك الخليج الأول 0.8 بالمئة في حين زاد سهم اتصالات 0.3 بالمئة.

وفي قطر نزل المؤشر 0.1 بالمئة في تعاملات محدودة. وانخفض سهم مصرف الريان الإسلامي 0.6 بالمئة.