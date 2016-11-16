سوق أبوظبي تصعد وسط تكهنات بدمج بنوك والأسهم القيادية ترتفع بدبي

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - صعدت أسهم البنوك الكبرى في أبوظبي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بفعل تجدد التكهنات بأن الحكومة قد تدمج المزيد من البنوك في إطار اتجاه لتعزيز الكفاءة.

وقفز سهم بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي 12.8 بالمئة وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري ستة بالمئة حيث من المتوقع أن يحل دورهما ثانيا في عمليات الاندماج.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تسمها أن أبوظبي تدرس المزيد من عمليات الدمج في القطاع المالي بعدما أعلن بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في وقت سابق من هذا العام عن خطط للاندماج في الربع الأول من العام القادم. وزاد سهم بنك الخليج الأول 2.1 بالمئة في حين لم يسجل سهم بنك أبوظبي الوطني تغيرا يذكر.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إن في حالة دمج بنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري فسيكون الكيان الناتج ثالث أكبر الكيانات المصرفية في الإمارات بعد "بنك أبوظبي الوطني-بنك الخليج الأول" وبنك الإمارات دبي الوطني.

أضافت أرقام كابيتال أن عملية الدمج تفسح المجال أكثر أمام بنك أبوظبي التجاري للمنافسة مع البنوك الأكبر.

وزاد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 3.2 بالمئة بعدما قالت بلومبرج إنه قد يندمج مع مصرف الهلال على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 2.2 بالمئة بعد ساعة من بداية التعاملات.

ودفعت الأسهم القيادية بورصة دبي نحو الصعود 1.6 بالمئة حيث زاد سهم شركة إعمار العقارية 1.9 بالمئة فيما ارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 2.6 بالمئة.