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تعيين رئيس تنفيذي لمشروع مشترك بين مجموعة أبوظبي المالية وجي اف اتش البحرينية

Sun Nov 20, 2016 7:28am GMT
 
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أبوظبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ذكرت مجموعة أبوظبي المالية وجي اف اتش المجموعة المالية في البحرين أنهما عينتا رئيسا تنفيذيا لمشروعهما المشترك للتمويل الإسلامي في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي.

وذكر بيان مشترك صدر عن الشركتين إن طلال الزين سيرأس أدكورب وهي أول مؤسسة مالية إسلامية في سوق أبوظبي العالمي.

وشغل زين من قبل الرئيس التنفيذ لباين بريدج انفستمنتس الشرق الأوسط وقبل ذلك كان رئيسا تنفيذيا لممتلكات وهو صندوق الاستثمار لحكومة البحرين.

وتركز أدكورب علي تمويل الشركات وإدارة الأصول والثروات. ويبلغ رأس المال المرخص للمشروع 100 مليون دولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 