بنوك بأبوظبي تنفي إجراء محادثات اندماج والأسهم تهبط

من ستانلي كارفالو وسيلين أسود

أبوظبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نفت ثلاثة بنوك في أبوظبي اليوم الأحد إجراء محادثات اندماج مما دفع أسعار أسهمها للهبوط مع تبدد آمال المستثمرين في حدوث تغييرات بالقطاع المصرفي.

وأرسلت بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني وأبوظبي الإسلامي بيانات منفضلة للبورصة تنفي فيها إجراء محادثات اندماج.

وأوقف تداول أسهم البنوك الثلاثة اليوم لحين الرد على تقرير نشرته بلومبرج الأسبوع الماضي بأن حكومة أبوظبي تدرس دمج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرفي أبوظبي الإسلامي والهلال.

وترددت شائعات في الأشهر الأخيرة عن مزيد من الاندماجات في القطاع المصرفي عقب اتفاق أكبر بنكين في أبوظبي وهما أبوظبي الوطني والخليج الأول على الاندماج في صفقة من المتوقع إتمامها في الربع الأول من 2017.

تعرض القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة - الذي يضم أكثر من 50 بنكا - لضغوط في العامين الأخيرين نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي وتشديد القيود العالمية على رؤوس الأموال.

وعقب صدور البيانات استؤنف تداول أسهم البنوك الثلاثة.

وأغلق سهم بنك أبوظبي التجاري منخفضا 2.65 بالمئة إلى 5.88 درهم بينما نزل سهم الاتحاد الوطني 5.16 بالمئة إلى 4.23 درهم وسهم مصرف الإمارات الإسلامي 0.83 بالمئة إلى 3.57 درهم.

تسعي أبوظبي الغنية بالنفط لتطوير اقتصادها وتضغط من أجل دمج الكيانات المملوكة للحكومة في ظل استمرار أسعار النفط المنخفضة منذ عامين الأمر الذي يؤثر بقوة على الإيرادات.

وإلى جانب اندماج البنكين تمضي أبوظبي نحو دمج صندوقين سياديين هما شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك). وأعلن في الآونة الأخيرة عن اندماج ثلاث جامعات.