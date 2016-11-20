نفي شائعات اندماج بنوك يهبط ببورصة أبوظبي وانخفاض السعودية

من سيلين أسود

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت أسهم ثلاثة بنوك كبيرة في أبوظبي اليوم الأحد بعد أن نفت البنوك إجراء محادثات اندماج في حين تأثرت الأسهم السعودية بعمليات بيع لجني الأرباح.

في المقابل ارتفعت سوق الأسهم المصرية مع استمرار شراء الصناديق الأجنبية في الأسهم القيادية.

تراجع مؤشر أبوظبي 1.7 بالمئة مع هبوط سهم بنك الاتحاد الوطني 5.2 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 2.7 بالمئة بعد أن نفى البنكان في بيانين منفصلين اليوم تقرير نشرته بلومبرج الأسبوع الماضي بأنهما يشاركان في محادثات اندماج.

وعلى نحو مماثل انخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.8 بالمئة بعد أن قال البنك في بيان للبورصة إنه ليس لديه خطط اندماج. كانت بلومبرج نشرت يوم الأربعاء أنه يجري محادثات اندماج مع مصرف الهلال.

وتقرر تعليق تداول أسهم البنوك الثلاثة في وقت سابق اليوم ثم استؤنف بعد صدور البيانات.

وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار القطرية "جني الاندماج خرج من الزجاجة مع إعلان حكومة أبوظبي بالفعل دمج بنكين وصندوقين سياديين. تلك استراتيجة ناجعة عند محاولة التأقلم مع تباطؤ اقتصادي طويل الأمد لذا ليست مفاجأة أن يحاول المستثمرون التكهن بالشركات التي سيحل عليها الدور."