تعافي بورصة أبوظبي بعد خسائر الجلسة السابقة ودبي ترتفع

دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعافى مؤشر أبوظبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع صعود عدد من أسهم البنوك التي تراجعت في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة بعد خسائره أمس التي بلغت 1.7 في المئة. وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 3.2 في المئة ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.3 في المئة.

وأمس الأحد هبط سهم بنك الاتحاد الوطني 5.2 في المئة وبنك أبوظبي التجاري 2.7 في المئة بعد أن أصدر كل منهما بيانا منفصلا لنفي تقرير لبلومبرج الاسبوع الماضي بشأن محادثات اندماج بينهما.

كما نزل سهم أبوظبي الإسلامي بعد نفيه وجود خطط للاندماج مع مصرف الهلال. ولم تجر أي تداولات على سهم الاتحاد الوطني اليوم الاثنين.

وقفز سهم شعاع كابيتال 8.2 في المئة وسط تفاؤل بأن مجموعة أبوظبي المالية المساهم الجديد في الشركة ستعمل على تطويرها. ويجري تداول سهم شعاع كابيتال بسعر يصل لمثلي سعر الاستحواذ تقريبا البالغ 0.705 درهم للسهم.