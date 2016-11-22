ارتفاع النفط ينعش المعنويات تجاه الأسهم في الخليج

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - عزز صعود أسعار النفط أسواق الأسهم في الخليج في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين واقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي لها علاقة بالنفط بينما واصلت أسهم بنوك أبوظبي مكاسبها في اسبوع من التعاملات المتقلبة.

وجري تداول برنت عند 49.22 دولار للبرميل في التعاملات في آسيا وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول.

وصعد مؤشر دبي 0.1 في المئة وتركزت التعاملات على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقفز سهم أمانة القابضة للرعاية الصحية 4.1 في المئة في حين تراجع سهم شعاع كابيتال 2.9 في المئة بعد أن ارتفع 19.1 في المئة في اليومين الأخيرين وسط موجة تفاؤل بأن يسهم مستثمر جديد في الشركة في تحسين الأرباح الأساسية على المدى الطويل.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة وعزز عدد من البنوك القيادية مكاسبه من الجلسة السابقة وصعد بنك أبوظبي التجاري 1.7 في المئة ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.3 في المئة.

وشهدت التعاملات على أسهم البنوك تقلبات على مدى الأسبوع المنصرم بعد شائعات عن صفقات اندماج بين بنوك. ويوم الأحد أصدر كل من البنكين بيانا ينفي فيه هذه التكهنات.