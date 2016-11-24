تغير طفيف لدبي وارتفاع أبوظبي وتراجع قطر بالتعاملات الصباحية

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجل مؤشر بورصة دبي تغيرا طفيفا في تعاملات محدودة مع تردد المستثمرين بين أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهبط سهم أملاك للتمويل 2.2 بالمئة لكن سهم الاتحاد العقارية قفز 4.2 بالمئة.

وتلقى مؤشر بورصة أبوظبي دعما من الأسهم القيادية في القطاع المصرفي ليرتفع 0.2 بالمة. وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 1.2 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 3.2 بالمئة.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة قطر أداء دون المستوى إذ انخفض 0.4 بالمئة مع تراجع ما يزيد على نصف عدد الأسهم بقليل.