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تغير طفيف لدبي وارتفاع أبوظبي وتراجع قطر بالتعاملات الصباحية

Thu Nov 24, 2016 8:28am GMT
 
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دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجل مؤشر بورصة دبي تغيرا طفيفا في تعاملات محدودة مع تردد المستثمرين بين أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهبط سهم أملاك للتمويل 2.2 بالمئة لكن سهم الاتحاد العقارية قفز 4.2 بالمئة.

وتلقى مؤشر بورصة أبوظبي دعما من الأسهم القيادية في القطاع المصرفي ليرتفع 0.2 بالمة. وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 1.2 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 3.2 بالمئة.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة قطر أداء دون المستوى إذ انخفض 0.4 بالمئة مع تراجع ما يزيد على نصف عدد الأسهم بقليل.

ونزل سهم صناعات قطر المنتجة للسلع الأولية 0.9 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 