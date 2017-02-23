أسهم البنوك تضغط على بورصات الخليج صباحا

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - شكلت أسهم البنوك أكبر ضغط على معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس وسط غياب المؤشرات التي يمكن الاسترشاد بها على اتجاهات الأسواق عن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي لم يظهر تأييدا يذكر لرفع أسعار الفائدة في مارس آذار ومع تداول النفط في نطاق ضيق قرب 56.40 دولار للبرميل.

وفي بورصة أبوظبي حيث تشكل البنوك نحو نصف إجمالي قيمة السوق انخفضت ثلاثة أسهم قيادية لتدفع مؤشر البورصة للتراجع 0.2 بالمئة. ونزل سهم بنك أبوظبي الوطني واحدا بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي - التي فاقت أداء نظرائها أمس الأربعاء - بنسبة 0.4 بالمئة بفعل عمليات جني للأرباح. وهبط سهم دريك آند سكل للبناء 2.4 بالمئة في حين انخفض سهم بنك دبي الإسلامي 0.3 بالمئة.

وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية 0.1 بالمئة مع هبوط سهم أريد للاتصالات 3.2 بالمئة بعد إعلان الشركة عن استقرار صافي ربحها العائد للمساهمين تقريبا عند 361 مليون ريال (99.15 مليون دولار).

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 3.5 ريال قطري للسهم عن 2016 وهي أعلى من توزيعات 2015 التي بلغت ثلاثة ريالات للسهم.

وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة بينما خسر سهم منافسه مصرف الريان 0.7 بالمئة.