تراجع صكوك دانة غاز مع تنامي القلق بشأن استحقاقات وشيكة

من ديفيد باربوشيا

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - تتراجع سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز تراجعا حادا في السوق الثانوية بسبب قلق المستثمرين بشأن قدرة الشركة على سداد مقابل سندات تستحق في أكتوبر تشرين الأول.

وانخفض السعر النقدي لصكوك دانة القابلة للتحويل الصادرة في مايو أيار 2013 بمعدل ربح سبعة بالمئة نحو ثلاثة سنتات للدولار منذ مطلع العام لتسجل 87 سنتا. عزز ذلك العائد إلى 26.32 بالمئة من 18.5 بالمئة في مطلع يناير كانون الثاني.

وقال حامل للسندات مقيم في دبي طالبا عدم نشر اسمه نظرا للحساسيات التجارية "السوق لا تفترض أنه سيكون بمقدورهم السداد بالكامل وحقيقة أن عائد السندات فوق العشرين بالمئة توضح ذلك."

كانت السيولة والرصيد المصرفي لدى الشركة حوالي 300 مليون دولار في نهاية 2016 وفقا لنتائجها الأولية للعام بأكمله أي أقل من نصف قيمة الصكوك التي توشك على الاستحقاق.

وقال كريس هيرن المدير المالي لدانة غاز لرويترز "في حين نجحنا في تنمية الاحتياطيات والإنتاج وقيمة الأصول فإننا مازلنا نواجه تحديات في تحصيل المستحقات من مصر وكردستان ولدينا ذمم مدينة غير محل نزاع بمليار دولار مستحقة لنا إجمالا.

"لحين تحصيل تلك المستحقات يجب علينا إدارة السيولة بحرص والبحث عن حل للصكوك يوازن على نحو ملائم مصالح جميع المساهمين."

تملك دانة أصولا للتنقيب والإنتاج في مصر وكردستان العراق والإمارات العربية المتحدة.