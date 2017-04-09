مصادر:دائنو باسيفيك كونترولز يحركون دعاوى قضائية ضدها

من توم أرنولد وهديل الصايغ

دبي 9 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن عددا أكبر من دائني شركة باسيفيك كونترولز للتكنولوجيا في دبي أقاموا دعاوى قضائية ضد الشركة مع سعيهم لاسترداد مستحقات لهم تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار).

وتواجه الشركة، التي تقدم خدمات لعملاء من بينهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، صعوبات منذ العام الماضي مع تضاؤل التدفقات النقدية. وقالت المصادر إن عدة بنوك من نحو 19 بنكا متعرضا للشركة طلبوا الآن موافقة المحكمة للاستيلاء على مركز بيانات الشركة في دبي وأصول أخرى.

ولم تستجب باسيفيك كونترولز لطلب بالبريد الالكتروني للتعليق. وأفاد موظف بالشركة رد عبر الهاتف بإرسال طلبات التعليق إلى الرئيس التنفيذي سانجاي سانياك. ولم يستجب سانياك لطلب بالبريد الالكتروني للتعليق.

وقالت المصادر إن مركز البيانات يعمل كضمان لقرض مجمع لم تتمكن باسيفيك كونترولز من سداد استحقاقاته بينما تشكل أصول أخرى ضمانا لقرض ثنائي لم تستطع الشركة سداده.

وباسيفيك كونترولز واحدة من شركات خليجية كثيرة تعثرت بعد أن أدى هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عامين إلى تراجع النمو الاقتصادي وأنشطة الشركات وهو ما جعل البنوك تعاني من ارتفاع الديون المتعثرة.

وبنك المشرق وبنك الفجيرة الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان والبنك العربي المتحدة وبنك نور من بين الدائنين الذين حركوا قضايا ضد باسيفيك كونترولز أمام محاكم دبي المدنية بحسب المصادر.‭‭ ‬‬ وإنضمت تلك البنوك إلى بنك الإمارات دبي الوطني الذي رفع بالفعل قضية.

وامتنعت بنوك دبي الإسلامي والمشرق والعربي المتحد عن التعليق بينما لم تستجب البنوك الأخرى لطلبات للتعليق.