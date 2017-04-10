سهم طاقة يرتفع في بورصة أبوظبي واستقرار معظم الأسهم الأخرى

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - تفوقت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على معظم الأسهم الأخرى في المنطقة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين حيث أقبل المستثمرون على شراء السهم بعد أنباء إيجابية الأسبوع الماضي.

وقفز سهم طاقة 3.4 في المئة متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وشهد السهم تقلبات منذ الأسبوع الماضي بعدما رفعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصتها في الشركة التي تمنى بخسائر إلى 74 في المئة بعد أيام من منحها أراضي ما من شأنه أن يمحو خسائر شركة الطاقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر أبوظبي.

وفي إمارة دبي نزل المؤشر 0.3 في المئة مع هبوط أسهم معظم الشركات الكبرى. وانخفض سهم أعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي 0.3 في المئة.