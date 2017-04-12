صعود بورصتي قطر ودبي صباحا بدعم نتائج القطاع المصرفي

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - صعدت البورصة القطرية وبورصة دبي بعدما ساهمت نتائج إيجابية بشكل عام للبنوك الخليجية في الربع الأول من السنة في زيادة الثقة في أسهم القطاع المالي خلال المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة بعدما أعلن تحقيق صافي ربح 3.2 مليار ريال (879 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي وأعلى من متوسط توقعات محللي أرقام كابيتال لتحقيق صافي ربح ثلاثة مليارات ريال.

ونمت القروض بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 536 مليار ريال وزادت ودائع العملاء 34 بالمئة إلى 541 مليار ريال.

وصعدت أسهم البنوك الأخرى المدرجة في البورصة القطرية وقفز سهم بنك قطر التجاري 3.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 بالمئة.