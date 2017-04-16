بنوك السعودية تهبط بفعل دعوى أمريكية والعقارات تضغط على أبوظبي

من سيلين أسود

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - دفعت أسهم أكبر بنكين سعوديين مدرجين بورصة المملكة للانخفاض اليوم الأحد بفعل أنباء أن شركات تأمين أمريكية أقامت دعوى قضائية بحقهما تتعلق بهجمات 11 سبتمبر أيلول 2011 بينما ضغطت أسهم القطاع العقاري ودانة غاز على سوق أبوظبي.

وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي التجاري 2.4 بالمئة بعد القضية التي رفعت مساء الأربعاء أمام محكمة مانهاتن من جانب أكثر من 12 شركة تأمين في أحدث تحرك لمقاضاة كيانات السعودية باعتبارها من بين المسؤولين عن الهجمات.

وتطالب شركات التأمين البنكين وشركات تابعة لأسرة أسامة بن لادن وعدة كيانات خيرية بتعويضات قدرها 4.2 مليار دولار.

وهبطت أسهم البنوك عموما لتدفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إلى الانخفاض بنسبة واحد بالمئة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك الأهلي التجاري نتائجه المالية غدا الاثنين.

وفي أبوظبي تراجع سهم دانة غاز 4.4 بالمئة في حجم تداول مرتفع جدا بعدما أظهر اجتماع لمجلس الإدارة يوم الخميس أن الشركة لا تزال تواجه أزمة حادة في السيولة النقدية نظرا لمستحقاتها المتأخرة في مصر. وقالت دانة في فبراير شباط إن مستحقاتها لدى مصر بلغت 265 مليون دولار في 31 ديسمبر كانون الأول 2016.

ودرس مجلس إدارة الشركة أيضا إعادة هيكلة صكوك.