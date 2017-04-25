تراجع بورصتي قطر ودبي بعد نتائج فصلية ضعيفة وصعود أبوظبي

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت البورصة القطرية في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض اثنين من الأسهم القيادية بعد الإعلان عن نتائج فصلية مخيبة للآمال كما انخفضت سوق دبي بعد تراجع سهم شركة دو للاتصالات الإماراتية في حين ارتفعت بورصة أبوظبي.

وانخفض سهم مصرف الريان الإسلامي القطري 0.5 بالمئة بعد إعلانه انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام 6.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 510 ملايين ريال قطري (140.1 مليون دولار) وهو ما يقل عن متوسط توقعات ثلاثة محللين لربح 517.1 مليون ريال.

كما تراجع سهم الملاحة القطرية واحدا بالمئة بعدما قالت الشركة إن صافي الربح بلغ 236 مليون ريال (64.81 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار بانخفاض 33 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت النتائج دون تقديرات المحللين في كيو.إن.بي للخدمات المالية والذين توقعوا ربحا صافيا قدره 369.2 مليون ريال.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة بعد هبوط سهم شركة دو للاتصالات الإماراتية ثلاثة بالمئة بعدما أعلنت تحقيق صافي ربح قدره 364.9 مليون درهم (99.35 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 31 مارس آذار بانخفاض 24 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقع محللون في بنك سيكو البحرين أن تحقق الشركة صافي ربح 447.33 مليون درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس صافي ربح 474.02 مليون درهم.

وهوى سهم داماك العقارية التي لم تعلن نتائجها بعد 9.8 بالمئة بعدما جرى تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح اليوم.

غير أن سهم شعاع كابيتال خالف الاتجاه العام وارتفع 1.9 بالمئة بعدما تحولت الشركة للربحية في الربع الأول من العام وحققت صافي ربح 24.8 مليون درهم بعد صافي خسارة 28.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.