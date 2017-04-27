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دانة غاز الإماراتية ستعمل على اتفاق تجميد مع حملة الصكوك

Thu Apr 27, 2017 9:23am GMT
 
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دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت دانة غاز المدرجة في أبوظبي اليوم الخميس إنها تستهدف التوصل إلى اتفاق مع حملة صكوكها القائمة على غرار اتفاق التجميد الذي أبرمته الشركة مع دائنيها في 2012.

جاء اتفاق 2012 بعد تخلف فني في صكوك كانت تستحق في أكتوبر تشرين الأول من ذلك العام وأعقبته مفاوضات مع حملة الديون.

وقالت الشركة إنها تنوي التوصل إلى اتفاق مماثل مع حملة صكوك قائمة بنحو 700 مليون دولار تستحق في أكتوبر تشرين الأول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 