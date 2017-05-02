صعود بورصة دبي وهبوط أبوظبي وقطر

وفي أبوظبي دفعت الأسهم القيادية المؤشر للهبوط 0.3 بالمئة حيث فقد سهم اتصالات 0.3 بالمئة ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وكانت أسهم الشركات التي لها صلة بالسلع الأولية المحرك الرئيس لخسائر بورصة الدوحة وفقد المؤشر القطري 0.2 بالمئة. ونزل سهم صناعات قطر 1.2 بالمئة وقطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.4 بالمئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)