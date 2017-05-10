حكومة تونس تبدأ الأعمال التحضيرية لباكورة إصدارتها من الصكوك

دبي 10 مايو أيار (رويترز) - تعد حكومة تونس لإطلاق أول إصداراتها من الصكوك بالتعاون بين بورصة تونس وناسداك دبي وفقا لبيان صادر عن ناسداك دبي اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن "الحكومة التونسية شكلت بالتعاون مع بورصة تونس وناسداك دبي فريق عمل لتمهيد الطريق لإطلاق أول إصداراتها من الصكوك، حيث يتولي فريق العمل النظر في العديد من الأمور التجارية والقانونية والتنظيمية بما فيها مسألة التوافق مع الشريعة الإسلامية" قبل الإصدارات المزمعة للصكوك التي تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين.

كانت وزيرة المالية التونسية ليماء الزريبي قالت لرويترز في يناير كانون الثاني إن تونس بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة تبلغ نحو 2.85 مليار دولار في 2017 وإنها تخطط لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لتغطية عجز موازنتها.