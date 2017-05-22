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ارتفاع بورصتي دبي وقطر صباحا واستقرار أبوظبي

Mon May 22, 2017 9:28am GMT
 
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دبي 22 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت بورصتا دبي وقطر في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في حين استقر المؤشر العام لسوق أبوظبي دون تغير يذكر.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة بدعم من مكاسب شركة الخليج للملاحة المتخصصة في شحن السلع الأولية التي قفز سهمها 4.9 بالمئة.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.8 بالمئة مدعوما في الأساس بالأسهم القيادية المدرجة على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة. وصعد سهم مصرف الريان 1.6 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 