مقدمة 1-جي.اف.اتش المالية تنسحب من مباحثات شراء شعاع كابيتال

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دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - انسحبت مجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية من مباحثات شراء شركة الاستثمار شعاع كابيتال التي مقرها دبي وتبلغ قيمتها السوقية 432 مليون دولار وذلك في خطوة مفاجئة.

ولم تذكر جي.اف.اتش سببا للانسحاب من المباحثات التي أعلن عنها في مارس آذار هذا العام.