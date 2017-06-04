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مقدمة 1-جي.اف.اتش المالية تنسحب من مباحثات شراء شعاع كابيتال

Sun Jun 4, 2017 10:22am GMT
 
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دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - انسحبت مجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية من مباحثات شراء شركة الاستثمار شعاع كابيتال التي مقرها دبي وتبلغ قيمتها السوقية 432 مليون دولار وذلك في خطوة مفاجئة.

ولم تذكر جي.اف.اتش سببا للانسحاب من المباحثات التي أعلن عنها في مارس آذار هذا العام.

وارتفع سهما الشركتين بقوة قبل الإعلان في 14 مارس آذار عن بدء محادثات الاندماج التي كانت ستشكل مجموعة تعمل في أنشطة شتى من التجزئة وبنوك الاستثمار إلى السمسرة والتطوير العقاري. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 