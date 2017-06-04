مصادر: دانة غاز تعين مستشارين لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار

دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر اليوم الأحد إن دانة غاز الإماراتية عينت هوليهان لوكي مستشارا ماليا وسكوير باتون بوجز مستشارا قانونيا لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار تستحق في أكتوبر تشرين الأول.

وأعلنت الشركة، التي تعاني من شح في السيولة النقدية نظرا لعدم حصولها على مدفوعات من أصولها في مصر وكردستان العراق، في أوائل مايو أيار أنها تسعى لإجراء محادثات مع حائزي الصكوك.

ولم تستجب دانة ولا هوليهان لوكي التي مقرها نيويورك على طلبات للتعليق.

وعين دائنو دانة غاز التي مقرها أبوظبي بنك موليس في نيويورك ومكتب المحاماة الأمريكي ويل جوتشال آند مانتجرز كمستشارين ماليين وقانونيين للتفاوض على إعادة هيكلة الصكوك.

وقالت دانة في بداية مايو أيار إنها تحتاج للتركيز على المحافظة على السيولة في المدى المتوسط نظرا للتحديات التي تواجهها في تحصيل الأموال. وبلغ حجم السيولة المالية للشركة 298 مليون دولار في نهاية مارس آذار.

وأعلنت دانة في 18 مايو أيار أنها تلقت 50 مليون دولار من الحكومة المصرية تشكل 18 بالمئة من إجمالي مستحقاتها على مصر حتى نهاية الربع الأول من العام.

وبعد ذلك بأيام قليلة تلقت الشركة 20 مليون دولار أخرى من مصر.

وأدت أنباء المدفوعات المصرية تلك إلى قفزة في السعر النقدي لصكوك الشركة، البالغ معدل ربحيتها تسعة بالمئة، أكثر من ثلاث نقاط إلى 84.9 سنت من 88 سنتا.

وتقول دانة إنها تدين حكومة إقليم كردستان بنحو 714 مليون دولار.