حملة صكوك دانة غاز الإماراتية: عرض الشركة يبدو مخالفا للقانون الإنجليزي

دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) - قالت لجنة خاصة تمثل حاملي صكوك قيمتها 700 مليون دولار صادرة من دانة غاز المدرجة في أبوظبي إن قرار الشركة وقف مدفوعات السندات الإسلامية يبدو مخالفا للقانون الإنجليزي الذي تخضع له هذه الأدوات.

وفي بيان موجز اطلعت عليه رويترز، قالت اللجنة اليوم الخميس إنها تعكف على تحليل أثر قرار دانة وإنه لا نية لديها حاليا لمبادلة الصكوك بأدوات جديدة بشروط أقل ملاءمة بشكل ملموس.

كانت دانة قالت يوم الثلاثاء إنها تلقت نصيحة قانونية بأن صكوكها، التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول، لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتخالف أحكام القانون في الإمارات العربية المتحدة.

ولهذا قالت الشركة إنها ستوقف المدفوعات، وتقترح على الدائنين مبادلة الصكوك بأدوات إسلامية جديدة تقدم توزيعات أرباح تقل عن نصف تلك الأرباح التي توزعها الصكوك القائمة.