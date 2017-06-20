مؤشر دبي يصعد وبورصة قطر تتراجع في التعاملات الصباحية

دبي 20 يونيو حزيران (رويترز) - حققت سوق دبي مكاسب في التعاملات الصباحية مع صعود سهم شركة تبريد بينما سجلت البورصة القطرية خسائر مع هبوط أسهم في القطاع المصرفي.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة حيث قفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الأكثر تداولا 7.1 بالمئة.

وكان السهم ارتفع بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمئة أمس الاثنين عندما قالت إنجي الفرنسية إنها اتفقت على شراء 40 بالمئة من تبريد مقابل 2.8 مليار درهم (763 مليون دولار) من مبادلة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة حيث انخفض سهم بنك الدوحة 2.4 بالمئة بينما نزل سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.2 بالمئة.