"عدم قانونية" صكوك يهدد طموحات التمويل الإسلامي في دبي

* دانة غاز تسعى لإعلان عدم صلاحية صكوك بقيمة 700 مليون دولار

* دانة غاز تقول إن التمويل الإسلامي تطور منذ إصدراها

* مخاطر الصكوك التي صدرت في الإمارات قد تتزايد

* دانة تسعى إلى حكم من محكمة إماراتية

* الدائنون ربما يفضلون المحاكم البريطانية

من برناردو فيزكاينو وديفيد باربوشيا

دبي/سيدني 21 يونيو حزيران (رويترز) - قد تكون طموحات دبي في أن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي انحسرت بفعل قرار دانة غاز إعلان "عدم قانونية" صكوك بقيمة 700 مليون دولار كانت قد أصدرتها وجمدت بناء على ذلك القرار دفع استحقاقات الدين.

وبعد النجاح الذي أحرزته في الأنشطة المصرفية التقليدية، أعلنت دبي في 2013 عن خطة لتطوير أنشطة الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي وقطاعات أخرى.