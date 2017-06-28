بورصة دبي تتراجع وسهم طلعت مصطفى يقفز في مصر مع تعيين رئيس تنفيذي للشركة

من سيلين أسود

دبي 28 يونيو حزيران (رويترز) - دفعت الأسهم المتعرضة للمضاربات بورصة دبي للهبوط اليوم الأربعاء بينما قفز سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري في البورصة المصرية بفعل أنباء عن تعيين رئيس مجلس الإدارة السابق رئيسا تنفيذيا للشركة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة في أقل حجم تداول يومي في عام.

وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 8.5 بالمئة بعدما قالت الشركة اليوم الأربعاء إنها جمعت 1.5 مليار درهم من الأسهم في إطار برنامج لإعادة هيكلة رأس المال و"إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 4.6 مليار درهم كما هي في 31 ديسمبر كانون الأول 2016".

لكن سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية ارتفع 3.1 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بفعل أنباء بأن الشركة وافقت على بيع جزء من محفظتها العقارية.

وفي أبوظبي المجاورة، ضغطت بعض الأسهم الكبيرة على المؤشر العام للسوق في أوائل التعاملات لكنها غيرت إتجاهها لتدفع المؤشر لأن يغلق مرتفعا 0.4 في المئة. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 1.4 بالمئة إلى 10.65 درهم (2.90 دولار) بعدما هبط إلى 10.40 درهم أثناء الجلسة.

وأغلق مؤشر سوق الكويت مستقرا في تعاملات هزيلة للغاية. وسجلت أسهم البنوك القيادية أداء أفضل مع صعود سهم بنك وربة 1.2 بالمئة في حين تراجع سهم بوبيان للبتروكيماويات واحدا في المئة.

وفي مصر، قفز سهم طلعت مصطفى 5.8 بالمئة في تداول مكثف غير معتاد بعدما قالت مجموعة التطوير العقاري إنها عينت رئيس مجلس الإدارة السابق هشام طلعت مصطفى رئيسا تنفيذيا للشركة.