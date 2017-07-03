دانة غاز الإماراتية ستحاول تحديد موعد جديد للاتصال مع حملة صكوك

دبي 3 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة دانة غاز ومقر أبوظبي اليوم الاثنين إنها حددت موعدا جديدا لاتصال هاتفي مع المساهمين في صكوك بقيمة 700 مليون دولار في الرابعة من مساء يوم الخميس بتوقيت الإمارات.

ويحدد المؤتمر الخطوط العريضة لاقتراح الشركة إعادة هيكلة الصكوك وتقول دانة إن صكوكها تخالف أحكام القانون بعد تغييرات في التمويل الإسلامي وتقترح على الدائنين مبادلة الصكوك بأدوات إسلامية جديدة تقدم توزيعات أرباح أقل.

وكان من المقرر أن يجري الاتصال في 21 يونيو حزيران ولكنها قررت في اليوم نفسه تأجيل الاتصال قائلة إن مقالا في وسائل الإعلام أساء توصيف الحدث. وقالت في وقت سابق إنها حاولت أكثر من مرة الاتصال بلجنة مؤقتة للدائنين لترتيب الاتصال ولكن الدعوة رفضت في كل مرة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)