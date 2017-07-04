ملخص-أسهم جي.إف.إتش المالية بدبي ترتفع بفضل أنباء على إعادة شراء أسهم
4 يوليو تموز (رويترز) -
* أسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية البحرينية المدرجة بدبي ترتفع 3.6 في المئة إلى 2.28 درهم للسهم بعد أن قفزت 6.3 بالمئة أمس الاثنين لتتصدر الأسهم الأكثر تداولا بالسوق.
* الشركة قالت اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة من بنك البحرين المركزي لإعادة شراء ما يصل إلى خمسة في المئة من الأسهم الصادرة للمجموعة.
* السهم يواجه مستوى مقاومة فنية عند ذروة يونيو حزيران البالغة 2.40 درهم.
* المؤشر العام لسوق دبي يرتفع 0.1 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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