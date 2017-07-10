الرئيس التنفيذي: الخليج للملاحة تصدر صكوكا بقيمة 250 مليون دولار

دبي 10 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة اليوم الاثنين إن الشركة التي مقرها دبي تخطط لإصدار صكوك قيمتها 250 مليون دولار في أواخر أغسطس آب أو أوائل سبتمبر أيلول.