الرئيس التنفيذي: الخليج للملاحة تصدر صكوكا بقيمة 250 مليون دولار
دبي 10 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة اليوم الاثنين إن الشركة التي مقرها دبي تخطط لإصدار صكوك قيمتها 250 مليون دولار في أواخر أغسطس آب أو أوائل سبتمبر أيلول.
وأبلغ خميس جمعة بوعميم الصحفيين خلال مؤتمر صحفي أن شركة الشحن البحري المدرجة كلفت بنك أبوظبي الأول بقيادة ترتيب العملية التي ستستخدم حصيلتها4 لدعم خطط توسع الشركة.
وأوضح أن الخليج للملاحة تستهدف نموا نسبته 300 بالمئة في الإيرادات بحلول 2021. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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