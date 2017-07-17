بورصة دبي ترتفع في المعاملات المبكرة

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع مؤشر بورصة دبي متخطيا مستوى مقاومة فنية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بينما سيطر الضعف على بورصات المنطقة.

وارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة في تعاملات متواضعة ليسجل 3586 نقطة متخطيا أعلى مستوى في أبريل نيسان عند 3573 نقطة. ومستوى المقاومة القوي المقبل عند 3737 و3739 نقطة وهما ذروتا يناير كانون الثاني وفبراير شباط.