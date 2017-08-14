وثيقة: مراس القابضة تصدر صكوكا خاصة بقيمة 200 مليون دولار

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت وثيقة أن مراس القابضة، وهي شركة تطوير عقاري مملوكة لحكومة دبي، سعرت اليوم الإثنين صكوكا بقيمة 200 مليون دولار في إعادة فتح إصدار لصكوك بقيمة 400 مليون دولار باعتها في طرح خاص في نهاية مايو أيار.

وبموجب إعادة فتح الإصدار، يفتح باب الاكتتاب مجددا وبنفس الشروط.

وأظهرت الوثيقة أن الصكوك الخاصة بقيمة 200 مليون دولار التي تستحق في مايو أيار 2022 تم تسعيرها بعائد 4.991 في المئة حتى موعد الاستحقاق النهائي وقام بترتيب الصفقة بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)