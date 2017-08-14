استثمار القابضة يهوي عند الإدراج بقطر ودبي تهبط بفعل النتائج

من سيلين أسود

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - هوى سهم أول شركة ذات ملكية عائلية تُدرج في بورصة قطر مع بدء تداوله اليوم الاثنين بينما ضغطت النتائج الضعيفة للشركات على بورصة دبي وتراجعت البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي.

وهبط سهم مجموعة استثمار القابضة القطرية 13 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي إلى 8.70 ريال. وبلغ حجم التداول نحو 3.3 مليون سهم وهو تقريبا ثلث إجمالي السوق. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مع هبوط سهم داماك العقارية اثنين بالمئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح للربع الثاني من العام بلغ 701.3 مليون درهم (190.9 مليون دولار) بانخفاض 20.9 بالمئة عن العام الماضي.

وهبط سهم دريك آند سكل انترناشونال 3.2 بالمئة بعدما سجلت شركة المقاولات خسارة صافية عائدة للمساهمين في الربع الثاني بلغت 182.7 مليون درهم (49.8 مليون دولار) وهو ما جاء أقل قليلا من خسارة قدرها 207.6 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة إنها أنهت خدمات رئيسها التنفيذي وائل علان ولم تسم رئيسا تنفيذيا جديدا.

وهوى سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية عشرة بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق رغم أن الشركة سجلت ربحا في الربع الثاني بلغ 30.2 مليون دولار ارتفاعا من 5.5 مليون دولار قبل عام.

وفي أبوظبي انخفض سهم الواحة كابيتال 2.2 بالمئة بعدما سجلت شركة الاستثمار هبوطا بلغ 26.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني العائد للمساهمين إلى 95.6 مليون درهم.

وهبط سهم دانة غاز 4.6 بالمئة قبيل إعلان النتائج الفصلية للشركة والمتوقع غدا الثلاثاء.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة مع تراجع أسهم نصف الاثني عشر بنكا المدرجة. وهبط سهم مصرف الراجحي 0.2 بالمئة.

لكن سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) زاد 0.3 بالمئة في أداء أفضل من المنافسين بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع نوكيا وهواوي وإريكسون لتحديث شبكتها.

وتتوقع موبايلي أن تبلغ تكلفة الصفقة نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث القادمة وقالت إنها ستدبر التمويل من الأموال المتحصلة والتسهيلات المتاحة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 بالمئة إلى 13135 نقطة مع استمرار تدهور التوقعات الفنية.

وهبط سهم بلتون المالية 2.6 بالمئة. وأبلغ الرئيس التنفيذي لبلتون بسام عزب رويترز اليوم أن الشركة ستطلق صندوقا بمليار دولار للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في سبتمبر أيلول. وأضاف أن بلتون تخطط أيضا للاستحواذ على شركات وساطة في مصر وأسواق مبتدئة.

وأعلنت الشركة أمس الأحد عن صافي ربح مجمع للربع الثاني بلغ 13.6 مليون جنيه مصري (767 ألفا و494 دولارا) مقابل خسارة قدرها 9.1 مليون جنيه قبل عام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 7125 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3586 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4481 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9192 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 13135 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6859 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1319 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4978 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)