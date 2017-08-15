تراجع أسواق الأسهم العربية والبورصة المصرية تواصل الهبوط

من أندرو تورشيا

دبي 15 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مجددا اليوم الثلاثاء بفعل التوقعات الاقتصادية المتواضعة مع تأثر دبي سلبا بالخسارة الصادمة لشركة عقارية بينما تراجعت البورصة المصرية للجلسة السادسة على التوالي.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية 4.3 بالمئة إلى 0.82 درهم بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية في الربع الثاني من العام بلغت 2.29 مليار درهم (624 مليون دولار) واستحوذ السهم على أكثر من ثلث حجم التداول في سوق دبي. وقالت الشركة إنها جنبت مخصصات كبيرة لتغطية أخطاء محاسبية سابقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة. وتلقى المؤشر دعما من صعود سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 0.1 بالمئة.

لكن سهم ماركة، التي تستثمر في المطاعم والتجزئة، هوى 5.1 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بعدما سجلت الشركة خسارة عائدة للمساهمين في الربع الثاني بلغت 126 مليون درهم (34.3 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 18.7 مليون درهم قبل عام.

وهبط سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 3.3 بالمئة لتبلغ خسائره على مدى يومين 12.9 بالمئة. وقالت المجموعة إنها استكملت الاستحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية في أفريقيا والشرق الأوسط تقدر بنحو 1.2 مليار دولار من خلال عملية لزيادة رأس المال بقيمة 315 مليون دولار ليرتفع رأس المال الصادر والمدفوع إلى 975 مليون دولار مما يؤدي بدوره إلى إضعاف حصص مساهمي الأقلية.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة رغم صعود سهم إشراق العقارية، المتداول عند أدنى مستوياته هذا العام، 1.2 بالمئة في أنشط تداول له خلال خمسة أسابيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة. وهبط سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) 2.9 بالمئة. وشهد السهم انخفاضا حادا هذا الأسبوع بعدما أعلنت الشركة عن خسارة كبيرة في الربع الثاني.

وهبط سهم وفا للتأمين، التي سجلت في وقت سابق هذا الشهر ربحا فصليا منخفضا، 3.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة مع هبوط سهم الخليج للمخازن 1.7 بالمئة. وتراجع سهم مجموعة استثمار القابضة 1.7 بالمئة. وهوى السهم 13 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي عند إدراجه أمس الاثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 بالمئة إلى 13102 نقطة.

وانخفض سهم بايونيرز القابضة للخدمات المالية 3.5 بالمئة بينما هبط سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام القيادي 1.5 بالمئة.

لكن سهم المصرية للاتصالات ارتفع 1.1 بالمئة بعدما حققت الشركة زيادة 22 بالمئة على أساس سنوي في صافي الربح المجمع للربع الثاني ليصل إلى 1.27 مليار جنيه مصري (72 مليون دولار).

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 7103 نقاط.

دبي.. هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3580 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4471 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9134 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 13102 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6844 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1312 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4939 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)