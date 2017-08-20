بورصة دبي وشركة سعودية تخططان لعقد ذهب فوري يتفق مع الشريعة

دبي 20 أغسطس آب (رويترز) - قالت بورصة دبي للذهب ومجموعة عائض دعجم السعودية إنهما تخططان لتطوير أول عقد ذهب فوري متوافق مع الشريعة وإطلاقه ليجري تداوله في بورصة عالمية.

وقال جوارنج ديساي الرئيس التنفيذي للبورصة ”ندرس هذا المنتج لتطوير السواق المحلية والاستغلال الكامل لامكانات تجارة الذهب في المنطقة“ مضيفا أنه يأمل أن يجذب العقد المزيد من مؤسسات الاستثمار.

عائض دعجم شركة رئيسية لنقل الوقود برا في السعودية. ولم يذكر البيان تفاصيل عن العقد الجديد ولا إطاره الزمني لكنه قال إن أماني أدفيزورز لاستشارات التمويل الإسلامي العالمية ستقدم المشورة في المبادرة.

والطلب على الحلي الذهبية في دول الخليج الغنية المصدرة للنفط مرتفع لكن استخدامه في التمويل الإسلامي كان ضعيفا بسبب الشكوك بشأن مدى توافق صفقات الذهب المعقدة مع الشريعة.

وأقرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معايير جديدة للمعادن النفيسة في نوفمبر تشرين الثاني. والهيئة التي مقرها البحرين تضع القواعد التي تتبعها شركات التمويل الإسلامي في العالم كليا أو جزئيا.

ويعتقد المحللون أن الوضوح الأكبر الذي تتيحه هذه المعايير سيحفز تطوير منتجات مالية تتوافق مع الشريعة تعتمد على الفضة والذهب خلال السنوات القليلة المقبلة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)