بورصة قطر تتراجع بعد خفض تصنيف فيتش ومصر ترتفع بدعم القلعة

من أندرو تورشيا

دبي 29 أغسطس آب (رويترز) - هبطت بورصة قطر اليوم الثلاثاء بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد وانخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى في تعاملات هزيلة لكن البورصة المصرية ارتفعت مدعومة بمكاسب قوية لسهم القلعة القابضة للاستثمار.

وخفضت فيتش تصنيفها الائتماني لقطر درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية أمس الاثنين مشيرة إلى تأثير العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة. ويضع تصنيف فيتش قطر عند نفس مستويات تصنيف الوكالتين الرئيسيتين الأخريين موديز وستاندرد آند بورز اللتين تعطيان قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية.

يهدد خفض التصنيف بارتفاع تكلفة التمويل للبنوك القطرية التي تسعى إلى تعويض الودائع والقروض التي سحبتها دول عربية أخرى. وتراجعت أسهم معظم البنوك مع هبوط سهم بنك قطر الوطني 1.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل يوليو تموز. ومن بين الأسهم النشطة الأخرى جاء سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي تراجع 2.8 بالمئة.

وكانت قيم التداول هزيلة في أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مع إحجام كثير من المستثمرين عن المشاركة نظرا لقرب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في السعودية غدا الأربعاء وفي الإمارات العربية المتحدة بعد غد الخميس.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة مع هبوط حجم التداول اليومي لأدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2015 للجلسة الثانية على التوالي. لكن سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية ارتفع 1.7 بالمئة وكان الأنشط في السوق.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة مع هبوط سهم دانة غاز 1.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.04 بالمئة. لكن سهم أميانتيت قفز 6.5 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد بعدما قالت شركة صناعة الأنابيب إنها تتوقع ربحا رأسماليا بين 50 و60 مليون ريال (13.3 إلى 16 مليون دولار) وتدفقات نقدية إيجابية في الربع الثالث من العام نظرا لدمج كياناتها الأوروبية.

وصعد سهم الأعمال التطويرية الغذائية 4.9 بالمئة بعدما قالت الشركة إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع نحو الثلثين عن العام الماضي مع زيادة الإيرادات لأكثر من مثليها.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 بالمئة مع صعود سهم القلعة 3.4 بالمئة وكان الأنشط في السوق. وقفز السهم 8.9 بالمئة في الجلسة السابقة بعدما باعت إحدى وحدات القلعة حصتها في شركة إثيوبية في صفقة قيمتها 14.5 مليون دولار.

وزاد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 1.6 بالمئة.

وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس 2.3 بالمئة بينما قفز سهم جي.بي أوتو 8.1 بالمئة في أنشط تداول له خلال شهر.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

السعودية.. هبط المؤشر 0.04 بالمئة إلى 7259 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.1 بلمئة إلى 3611 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4464 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8859 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة إلى 13194 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6899 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1299 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 5047 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)