سهم دانة غاز يواصل الخسائر في أبوظبي وقطر تعزز مكاسبها

دبي 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - انخفضت أسهم دانة غاز المدرجة في أبوظبي انخفاضا حادا اليوم الاثنين قبل جلسة محكمة في لندن بشأن صكوك الشركة المستحقة، في حين ارتفعت بورصة قطر لتخالف الأداء الضعيف لأسواق المنطقة.

ونزل سهم دانة عاز 2.7 في المئة بعد 90 دقيقة من بدء التداول، متجها لتسجيل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع ترقب مستثمرين نتيجة القضية التي تنظرها المحكمة العليا في لندن بشأن صلاحية صكوك بقيمة 700 مليون دولار.

وكانت دانة غاز أعلنت أنها لن تسدد مستحقات الصكوك بدعوى أن تغيرات في كيفية تفسير أدوات التمويل الإسلامي جعلتها غير موافقة للشريعة الإسلامية ومن ثم باتت مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 في المئة مع هبوط معظم الأسهم بالسوق.

وفقد مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة إذ تراجع 19 سهما في حين ارتفعت ثلاثة فقط ونزل سهم إعمار العقارية 2.1 في المئة.

وارتفع مؤشر قطر 0.6 في المئة بعد أن واجه صعوبات للتعافي من الخسائر التي منى بها بسبب الازمة الدبلوماسية مع أربع دول عربية في أوائل يونيو حزيران. وزاد سهم مصرف الريان 2.2 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)