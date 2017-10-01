تراجع بورصتي قطر ودبي صباحا وصعود أبوظبي

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجع مؤشر قطر 0.3 في المئة وسط تعاملات ضعيفة اليوم الأحد، ليعود من جديد قرب أقل مستوى في خمسة أعوام، مع هبوط سهم مصرف الريان 1.7 في المئة.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.2 في المئة وسط تعاملات هادئة. وقفز سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة 4.4 في المئة بعد إعلانها استكمال إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.1 مليار ريال (572 مليون دولار) مما يمنحها مهلة حتى عام 2023 لبيع أصول غير أساسية. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل.

وفي أبوظبي زاد المؤشر العام للسوق 0.4 في المئة بدعم من الأسهم القيادية، إذ صعد سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)