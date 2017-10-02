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#AE Company News 2
2 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 08:25 / منذ 13 يومًا

ارتفاع بورصة دبي صباحا واستقرار السوق القطرية

صحفيو رويترز

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دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تباين أداء بورصات الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين وتحركت في نطاقات ضيقة، وسط غياب الأنباء الجديدة المحفزة للمستثمرين.

واستقر مؤشر سوق الأسهم القطرية، لكنه يظل قرب أدنى مستوى في خمس سنوات. وكان سهم الخليج الدولية للخدمات من بين الأسهم الأسوأ أداء بانخفاضه 2.8 في المئة، لكن سهم مصرف الريان ارتفع واحدا في المئة.

وتعافي مؤشر بورصة دبي ليرتفع 0.3 في المئة، مع صعود سهم العربية للطيران 2.6 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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