صعود بورصة دبي وتراجع السوق القطرية في التعاملات المبكرة

دبي 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقرت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء متجاهلة انخفاض أسعار النفط من جديد في ظل مخاوف بشأن فائض المعروض من الخام.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 55.86 دولار للبرميل بعد أن فقد 1.2 في المئة في الجلسة السابقة.

ودفع قطاع البنوك مؤشر السوق القطرية للانخفاض 0.3 في المئة. وانخفضت أسهم بنك قطر الأول ومصرف الريان. كما تراجعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 في المئة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2 في المئة في الوقت الذي زادت فيه أسهم إعمار العقارية 0.6 في المئة بعد أن نقلت رويترز عن مصادر قولها إن من المتوقع أن يتم تقييم أنشطة التطوير العقاري المحلية لإعمار، والتي تستعد لطرح عام أولي لأسهمها، عند 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار). (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)