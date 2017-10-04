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#AE Debt News
4 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 17:28 / بعد 10 أيام

مصدر: محكمة إماراتية تؤجل الحكم في جلسة بشأن صكوك دانة غاز

صحفيو رويترز

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دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن قاضيا في محكمة بدولة الإمارات العربية المتحدة أجل الحكم بشأن صحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز.

وفي خلاف به أبعاد محتملة على المصدرين وحملة الصكوك في أنحاء العالم، ترفض دانة سداد مستحقات الصكوك، التي ينتهي أجلها هذا الشهر. وتجادل دانة بأن تغييرات في التمويل الإسلامي على مدى السنوات الأخيرة جعلت السندات مخالفة للقانون في الإمارات.

وقال المصدر إن محكمة في إمارة الشارقة عقدت أول جلسة بشأن القضية يوم الثلاثاء وإن القاضي قرر بعدها تأجيل الحكم. ولم يتضح متى ستستأنف الجلسات.

ويعني التأجيل أن التطور الرئيسي القادم ربما يحدث في المحكمة العليا بلندن، حيث تعارض بلاك روك لإدارة الصناديق ودويتشه بنك، اللذان يمثلان حملة الصكوك، دعوى دانة غاز.

كان جورج ليجات القاضي بالمحكمة العليا في لندن قال في أواخر سبتمبر أيلول إنه سيرجئ المحاكمة في لندن حتى 12 أكتوبر تشرين الأول. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

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