دريك اند سكل يقود بورصة دبي للصعود وقطر تواصل الهبوط

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قادت شركة المقاولات دريك آند سكل الاتجاه الصعودي لبورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الأحد بينما استمر هبوط بورصة قطر لتسجل مستوى منخفضا جديدا لخمسة أشهر بسبب العقوبات التي تفرضها دول عربية على الدوحة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة وزاد سهم دريك اند سكل، الأكثر تداولا في البورصة اليوم، 6.4 بالمئة إلي 1.82 درهم وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان. ويرتفع السهم بقوة منذ يوم الأربعاء بعدما انتهت الشركة من خطة لإعادة هيكلة رأس المال تشمل حصول تبارك للاستثمار على 500 مليون سهم جديد.

وقفز سهم شعاع كابيتال 6.5 بالمئة وسط تعاملات قوية غير معتادة.

وفي أبوظبي ارتفع سهم سوداتل للاتصالات 15 بالمئة وهو الحد الأقصى اليومي المسموح به إلى 0.69 درهم وسط تعاملات قوية بعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة منذ 20 عاما على السودان يوم الجمعة. كانت العقوبات عزلت السودان عمليا عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

وزاد سهم بنك السلام السوداني المدرج في أبوظبي 9.6 بالمئة وكان حجم التداولات أعلى من الطبيعي لكنه يظل ضعيفا.

وهبطت بورصة قطر 0.8 بالمئة متجهة لتكبد خسائر لليوم الرابع على التوالي وهبط سهم أكبر بنوك البلاد بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن اقتصاد قطر نما في الربع الثاني من السنة بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية ويرجع ذلك في جزء منه للعقوبات.

وأمس السبت أعلنت الحكومة إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص من بينها خفض الإيجارات في مناطق للخدمات اللوجيستية ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيسهم في انعاش ثقة الشركات. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)