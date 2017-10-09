بورصة قطر تنتعش في التعاملات المبكرة وأسواق الخليج مستقرة

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - واصلت البورصة القطرية الانتعاش من أقل مستوى في خمسة أعوام في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في حين استقرت الأسواق الأخرى في الخليج بصفة عامة.

وتراجع المؤشر القطري بما يصل إلى 1.6 بالمئة خلال تعاملات أمس الأحد لكنه أنهى اليوم مرتفعا 0.1 بالمئة وسجل 8230 نقطة في التعاملات المبكرة اليوم مرتفعا أكثر من واحد بالمئة.

يشير هذا لاحتمال بدء انتعاش فني لكن من المرجح أن يستمر توخي الحذر مع استمرار تأثر الاقتصاد بالعقوبات التي تفرضها أربع دول عربية.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.7 بالمئة ومصرف الريان 1.4 بالمئة.

وفقدت أسهم الشركات السودانية المدرجة في الإمارات قوة الدفع التي حظت بها بعد رفع العقوبات الامريكية على البلد عندما صعدت 15 بالمئة يوم الأحد. ونزل سهم سوداتل للاتصالات 1.4 بالمئة وبنك السلام 3.7 بالمئة.

واستقر مؤشر دبي رغم الارتفاع القوي لسهم دريك آند سكل وسط تعاملات قوية منذ أن أعلنت الشركات استكمال خطة لإعادة هيكلة رأس المال الأسبوع الماضي. وزاد السهم 2.8 بالمئة وكان الأنشط في البورصة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)